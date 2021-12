Mabel Kremer fue víctima de robo en Cali

A través de sus redes sociales la reconocida periodista y presentadora Mabel Kremer, denunció el robo de su camioneta cuando visitaba el centro comercial La Pasarela en el norte de Cali.

La comunicadora relató que los delincuentes se llevaron su vehículo el cual se encontraba estacionado en los alrededores del lugar, aprovechando que ella se ausentó para recoger un computador que estaba en reparación.

#Regiones I La periodista y presentadora Mabel Kremer denunció el robo de su camioneta, cuando se encontraba en un centro comercial del norte de Cali. → https://t.co/tbm3iWvODO pic.twitter.com/6sqtSt3zId — W Radio Colombia (@WRadioColombia) December 22, 2021

“Tristemente les tengo que contar qué me acaban de robar mi carro enfrente del centro La Pasarela en Cali, me bajé al centro comercial a recoger el computador que se me había dañado y cuando salí se habían robado el carro”, señaló.

Afligida por lo ocurrido, dio a conocer algunas características de su carro y les pidió a las personas que la siguen en redes sociales que la alerten en caso de ver el automotor.

“Si de pronto la ven rodando déjenmelo saber por este medio”, agregó.

Las autoridades de la capital vallecaucana indicaron que se encuentran adelantando las investigaciones correspondientes del caso.