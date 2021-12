Senado aprueba en último debate proyecto que fortalece la seguridad ciudadana

La plenaria del Senado aprobó, en último debate, el proyecto de ley que fortalece la seguridad ciudadana y que ha sido fuertemente cuestionado por la oposición.

El Gobierno Nacional agradeció el apoyo del Congreso de la República y dejó claro que el proyecto no se hizo para satisfacer a alguna bancada en especial.

A propósito, el ministro del Interior, Daniel Palacios, criticó a los congresistas que acudieron a instancias internacionales para denunciar algunas disposiciones de la iniciativa, entre ellos Aída Avella, Iván Cepeda, Jorge Enrique Robledo, Antonio Sanguino y Wilson Arias.

“Han tenido la osadía de pararse en este recinto a decir que van a denunciar a estamentos internacionales donde se rasgan las vestiduras todo el tiempo defendiendo a los líderes sociales, a los defensores de derechos humanos, a los periodistas y no se dieron cuenta, porque estoy seguro de que ni lo leyeron, que en este proyecto de ley se establece la pena más alta para quien asesine a un menor de edad, a un periodista, a un defensor de derechos humanos, a un líder social y a un miembro de la Fuerza Pública”, dijo.

También aseguró que quienes cometan un delito utilizando armas de fuego, blancas o de letalidad reducida, tendrán que esperar el juicio en una cárcel y no en la calle.

En cuanto a las quejas por una presunta criminalización de la protesta social, Palacios lo negó y señaló que la movilización está garantizada y protegida por la Constitución. “Que si alguno no le gusta que agravemos la pena a quien encienda un CAI, entendible, no lo comparto y no lo compartió esta plenaria gracias a Dios. Que si aquí no estamos de acuerdo con que se agrave la pena a alguien que quema un palacio justicia, entendible que algunos no lo hagan, no lo comparto y gracias a Dios no lo compartió de la plenaria”, agregó.

Finalmente, aclaró que no se propone armar a los ciudadanos sino garantizar la presunción de la legítima defensa cuando un ciudadano esté en su casa, en su habitación o en su carro y es abordado por alguien de manera violenta.

El general Jorge Luis Vargas, director de la Policía Nacional, aseguró que lo aprobado en el proyecto de ley es una garantía para los ciudadanos y anunció que habrá una trazabilidad en las actuaciones de la institución en el marco de esta ley.