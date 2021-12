Jessica Cediel se contagio de COVID-19 por segunda vez

En octubre de 2020, Jessica Cediel se contagió de COVID - 19 presentando fuertes síntomas y lo denominó como “lo más angustiante que he sentido en mi vida”. Sin embargo, hace algunos días, la modelo afirmó que nuevamente dio positivo para este virus, situación que le impide compartir la navidad cerca a su familia.

Así mismo añadió que no contaba con volverse a contagiar puesto que luego de salir del primer episodio del virus, la presentadora tomó fuertes medidas de bioseguridad.

Sin embargo, al parecer no fue suficiente y volvió a presentar síntomas de gripa hace 15 días, razón por la que acudió a realizarse una prueba que salió negativa.

Pese a esto, la presentadora seguía presentando síntomas, por lo que decidió llamar a su laboratorio de confianza para ejecutar nuevamente la prueba que resultó positiva.

“De nuevo me contagié. Hasta el momento solo he sentido congestión y un poco de tos. Me toca pasar la Navidad sola, lejos de la familia. No puedo hacer los planes que tenía”, dijo Cediel.

En el anunció se vio bastante triste y frustrada por tener por segunda vez el virus y justo en estas fechas especiales.

“Yo me cuido por mí, por mi familia y por la sociedad, pero me tocó otra vez. Que mie… este covid, que mie… cómo ha cambiado el mundo. Ojalá que el Señor tenga piedad de nosotros y venga a limpiar esto”, añadió la presentadora.