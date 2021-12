Me han dicho que Petro tiene 500 chinos desvirtuando a los adversarios: Rodolfo Hernández

En diálogo con La W, el precandidato presidencial Rodolfo Hernández cuestionó la estrategia de comunicaciones del también aspirante Gustavo Petro.

Además, dijo que “la gente está re contra mamada con Petro y Uribe”, y que los que pierden son los colombianos.

“El doctor Petro tiene todo su derecho de decir lo que quiera, nosotros seguimos trabajando. Me han dicho, no me consta, que tiene una cosa que se llama bodegas, qué es bodegas, como 400 o 500 chinos desvirtuando todo lo que dicen los adversarios, entre esos yo, para volverlo negativo y positivo a favor de él. Se equivoca con esa estrategia”, señaló.

Y, por el contrario, dijo que él tiene “seis chinos menores de 28 años” apoyando su campaña. “Voy a batir récord mundial, voy a ganar la Presidencia de la República con la mínima inversión”, concluyó.

