Nuevo contralor en Casanare es esposo de la excontralora: ¿nepotismo en la Contraloría?

Cipriano Castro asumió el pasado 27 de diciembre su nuevo cargo como contralor del departamento de Casanare. Su elección ha despertado polémica ya que recibió el cargo de manos de su esposa, lo que sería un caso de nepotismo por favorecer a un familiar.

Su elección ocurrió el pasado 30 de noviembre cuando obtuvo la mayoría de los votos frente a sus contrincantes. Justamente alegan que su llegada al cargo como contralor de Casanare obedece a su experiencia laboral de más de 15 años.

El cargo de Cipriano Castro fue entregada por la persona que estaba anteriormente en el cargo. Se trata de Yaneth Constanza Holguín Suárez.

Además del nombramiento de su familiar, algunos sectores denunciaron que el proceso de elección también tuvo algunas irregularidades. Yecid Beltrán, abogado que ha tenido en la mira este tipo de procesos, habló en Sigue La W sobre el polémico cargo que asumió Castro.

“La convocatoria no fue muy pública, se convocó, se contrató a la Universidad Distrital. La elección ya tenía nombre propio antes del concurso”, relató Beltrán.

Sobre el nombramiento de familiares, aseguró que no hay límites legales. “Legalmente no existe una causal de impedimento para que la esposa no lo pueda nombrar, pero es la única forma para que la familia se perpetúe en el poder”, aseguró Beltrán.