Canadian Junior Open: Deportistas colombianos dejaron en alto al país con excelentes resultados

El squash colombiana sumo una gran cuota de puntos para el país dejandolo en alto en el Canadian Junior Open de fin de año.

Dicho evento se llevo a cabo entre el 11 al 14 de diciembre en Ontario, Canada y fue presentado por Forthlane Partners. Se trata de un evento que reúne parte de los mejores deportistas juniors a nivel mundial, sacabndo su mayor esfuerzo para quedar como campeones.

Los deportistas colombianos se midieron con más de 290 deportistas de varias regiones del mundo, sin embargo lograron hacer destacadas participaciones en busca de superar sus mejores resultados en eventos anteriores y como preparación para el US Open Junior.

Este fue el caso de Juan Irisarri quien logró llevarse el titulo en la categoría sub 17 masculino luego de enferntar miedo de él mismo y darse cuenta que tenía el nivel de lso “grandes”.

“Yo siempre tuve miedo, porque en Estados Unidos hay gente con mucho nivel, ahí se necuentran los grandes, sin embargo logré ganar varios, el primero lo empece perdiendo pero me enfoqué y logré ganarle”. explicó Juan Isiarri en la Hora Del Regreso.

Por otro lado, el deportista asegurá que su trayectoria deportiva no inició con squash, pues él empezó con futbol por deseo de sus padres, pero, el amor por el squash ganó.

“Yo jugaba futbol y me iba bien, pero conocí el sqash, empecé a entrenar y me dí cuenta que ese es el deporte que me gusta de verdad”, puntualizó.