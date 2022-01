“Convirtió a Medellín en la ratonera”: de nuevo Álvaro Uribe arremete contra Quintero

De nuevo el expresidente Álvaro Uribe, a través de su cuenta de Twitter, arremete contra el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, y su gestión durante estos dos años en su Alcaldía.

“La oposición al alcalde de Medellín no es partidista; cuando inició asumimos independencia constructiva. Ha convertido a Medellín en la ratonera con que calificó a EPM y a sus honestos administradores. Soy un accidente, quiero a la ciudad y no me he robado un peso”, trinó el expresidente Uribe.

Así mismo, justo antes de finalizar el año, Uribe también cuestionó al alcalde Quintero. “Alcalde de Medellín muy entendido para: que bandas criminarles le ayuden a elegir, decir paraco que como pte desmonte el paramilitares. Tratar de quebrar a empresas de ingeniería y EPM, que fundaron y consolidaron antioqueños ejemplares. Este año la salvo el Pte Duque. Medellín, mejor suerte para el 22″.

En días anteriores, el exsenador también en su cuenta de Twitter hizo un balance de la contratación en Medellín durante los dos últimos años, donde también lanzó dardos al mandatario antioqueño. “El alcalde era bien atrevido para tirar huevos en el partido Tomate y ahora salió bien atrevido para contratar directamente, sin licitación ni selección objetiva”.