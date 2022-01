Denuncian presunto abuso policial contra un joven en Pescaíto

Magdalena

A través de redes sociales se conoció una presunta agresión por parte de dos uniformados de la Policía Metropolitana de Santa Marta en contra de un joven de 19 años identificado como Miguel Reyes, por no acatar una señal de pare mientras se movilizaba en su motocicleta.

Según el relato, los hechos ocurrieron cuando el joven se movilizaba en una motocicleta en el barrio Pescaíto y unos policías se le acercaron.

“El 31 de diciembre me encontraba en la moto, yo soy mototaxi, sabía que habían restricciones, traté de evadir a los policías para que no me vieran pero ellos se me pegaron atrás, me hicieron disparos”, dijo Miguel de los Reyes en diálogo con La W.

Según el afectado solo lo dejaron con $10 mil pesos, y con graves heridas en su cuerpo, por lo que tuvo que llamar a sus familiares quienes lo trasladaron hasta una clínica de la ciudad para poder reponerse de las heridas.

Por su parte, el hermano del afectado dio a conocer a través de un video las heridas que le habrían ocasionado los agentes, al parecer por no detener la motocicleta en la que este se movilizaba aproximadamente a las 6:00 de la tarde.

“A él como que lo cogen en Pescaíto, se lo llevan después para la primera con 22 allá lo golpean, le roban la plata que tenía y se lo llevan para el CAI de Los Ángeles en una Duster y le dicen que la moto se va a perder”, indica el denunciante.

Por su parte, la Policía Metropolitana de Santa Marta afirmó a través de un comunicado que, en atención a la denuncia pública realizada a través de redes sociales en la cual se señala un presunto abuso de autoridad en el cual fue golpeado un ciudadano por uniformados adscritos al CAI los Ángeles.

De igual forma confirmaron que se adelantarán las investigaciones correspondientes para verificar la veracidad de la denuncia y se realizará el acompañamiento a esta persona.