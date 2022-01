“Me metió un puño en la cara”: Mujer denuncia agresión policial en Bogotá

Bogotá

En la noche de este domingo en el centro de Bogotá, algunos jóvenes denunciaron que fueron golpeados por algunos uniformados de la Policía Metropolitana, mientras se encontraban en el Parque Santander, ubicado en el centro de la ciudad.

Según Diana Martínez, ella se encontraba con sus amigos cuando fue testigo de una agresión a una mujer: “Estábamos ahí en el Parque Santander cuando pasó una nena Skate, el policía de la nada la coge de la camisa y ahí fue cuando nosotros nos metimos y los amigos de ella para tratar de calmar los ánimos y no dejar que le pegaran. Ella solo estaba ahí normal, no sé qué fue lo qué pasó, pero fue muy rápido”.

Además, relata que “los amigos de ella le dieron la espalda para protegerla de los policías, empezaron a acercarse y ella intentó creo que agredir a un policía, pero igual no se justifica porque no le hizo nada, cuando de un momento a otro el policía agarra a un muchacho por el cuello y empieza a golpearlo”.

Asegura que, aunque se encuentra golpeada y con dolor en su cara, por fortuna está fuera de peligro: “Ahí tratamos de meternos y agarrar al chico y de la nada el policía me metió un puño en toda la cara, ahí fue cuando me mando para atrás y ahí ya la gente se alteró. La policía nos dio a entender que nosotros no teníamos por qué meternos”.

Por ahora, la Policía Metropolitana no se ha pronunciado sobre estas denuncias. Por eso, los jóvenes piden identificar a los presuntos agresores para que respondan por lo ocurrido.