Tenemos miedo, estamos solos: Habitantes de Tame, tras masacre de más de 20 personas

En diálogo con W radio, Mayerly Briceño, líder Social del municipio de Tame, en el departamento de Arauca, relató la difícil situación de orden público que se vive en el municipio y en otros tres más como Fortul, Saravena y Arauquita. Todo por cuenta de los enfrentamientos entre grupos ilegales que dejan más de 24 personas asesinadas.

“Nos encontramos encerrados, es una zona controlada por grupos ilegales, ayer empezaron a sacar a la gente para decirle que no podían salir de sus casas, que nos quedáramos encerrados, en algunas fincas están sacando personas, hay desaparecidos y padres buscando sus hijos, son más de 50 personas desaparecidas.”

Además agregó que: “estamos asustados, no hay presencia del Estado ni de Derechos Humanos, desde ayer estamos con miedo, decidimos salir con camisetas y carteles para pedir paz. No podemos callarnos, estamos marchando en este momento, no tenemos ruta de atención, ni sabemos qué hacer, pedimos auxilio, la comunidad está muy afectada.”

Sobre estos hechos, el Personero de Tame, dijo que “la situación en todo el departamento es crítica, de los últimos 10 años es el día más violento, la cifra de personas asesinadas ya asciende a más de 24 en menos de 24 horas, en el transcurrir la cifra podría subir a 50, esto obedece al conflicto entre el ELN y el frente 10 décimos de las Farc, que se han declarado la guerra, todo inicia por operativos del ELN en los municipios para llevarse personas y asesinándolas.”

Además, denunció qué hay restricciones para que los organismos humanitarios. “Nos están impidiendo acompañar a la comunidad para hacer un cordón humanitario y poder sacar la población civil, tenemos 16 veredas y más de 3 mil personas afectadas solo en Tame, no hemos podido activar estos corredores, no hay garantías de poder sacar la población están confinados, escondidas en sus fincas.”