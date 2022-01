Tome nota: los estrenos cinematográficos más esperados para el 2022

Este año la cartelera viene cargada de varios estrenos que más de uno espera hace varios años ya que muchas de estas películas han sido aplazadas en los últimos dos años por los efectos que ha producido la pandemia del COVID-19 en el mundo entero.

Por fortuna las vacunas y el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad han hecho que las producciones sean una realidad.

Veamos entonces los estrenos que tenemos para este año:

‘The Batman’

Es una de las películas más esperadas. Llega a los cines el 4 de marzo y tendrá la interpretación de Robert Pattinson como el caballero de la noche quien hace justicia y protege del mal a Ciudad Gótica.

La película fue dirigida por Matt Reeves y su elenco está conformado por Peter Saarsgard, Collin Farrell y Zoë Kravitz. Según el tráiler, habrá una interpretación más oscura de Batman, con el Acertijo como villano principal y la participación de Catwoman.

El filme contará con la participación de un nuevo actor que interpretará a Batman, esperemos a ver qué toque le dará a la producción y cómo será acogido por los fans de este héroe gótico.

Scream 5

La quinta entrega de la popular saga de terror de los años 90 en la que Neve Campbell, Courteney Cox y David Arquette retoman sus papeles se estrenará el 13 de enero. En esta producción un nuevo asesino se puso la máscara de Ghostface para, como siempre, perseguir y acechar a un grupo de adolescentes.

Top Gun: Maverick

La esperada secuela de ‘Top Gun’ Se estrenará el 27 de mayo. Pete ‘Maverick’ Mitchell regresa 30 años después como uno de los mejores aviadores de la Marina. Él será el encargado de entrenar a la próxima generación de pilotos. ‘Top Gun’ es una de las ‘cartas principales’ de Tom Cruise como su protagonista para evidenciar su talento en la escena hollywoodense.

Animales fantásticos: Los secretos de Dumbledore

Esta es la tercera entrega de ‘Animales Fantásticos’, la serie de precuelas de Harry Potter, la cual es esperada por los fans de esta saga y se estrenará el 15 de abril. El filme se desarrolla en los años previos a la Segunda Guerra Mundial. Tiene un viso histórico: Newt Scamander descubre, junto a otros hechiceros, cómo destruir a Adolf Hitler y a Gellert Grindelwald (ahora interpretado por Mads Mikkelsen).

Avatar 2

La película Avatar 2 sería la primera de las cuatro entregas que James Cameron planea para esta saga. El estreno en cines será el 16 de diciembre de 2022. Son pocos los detalles que se conocen sobre la trama del filme, pero imágenes revelaron a un hijo humano que adoptaron Jake y Neytiri. En esta historia se espera la llegada del nuevo miembro a la familia del clan Na’vi, llamado Miles Socorro y apodado como ‘Spider’.

Thor: Love and Thunder

El próximo 8 de julio se estrenará ‘Thor: Love and Thunder’, la cuarta película de la saga de ‘Thor’ Taika Waititi, director de ‘Thor: Ragnarok’, estuvo a cargo de esta cinta en la que Jane Foster (interpretada por Natalie Portman) obtendrá sus poderes para pelear junto al dios del trueno (Chris Hemsworth).

Mission Impossible 7

Otra de las películas de Tom Cruise que se esperaba en este 2022 era la séptima entrega de ‘Mission Impossible’. El guión de este filme fue escrito por Christopher McQuarrie quien también la dirigió. Se estrenará el 30 de septiembre.

McQuarrie aseguró que en la cinta aparecerá “la acrobacia más peligrosa que se ha hecho hasta ahora”, según indicó ‘El Universo’.

Igualmente tendremos estos estrenos que si bien, no son tan esperados, también tienen bastantes seguidores:

Doctor Strange in the Multiverse of Madness para el 6 de mayo en cines.

DC League of Super Pets para el 27 de mayo en cines.

Legalmente Rubia 3.

Jurassic Word: Dominion para el 10 de junio en cines.

Ligthyear para el 17 de junio en cines.

Elvis para el 24 de junio en cines.

Minios: Nace un villano para el 1 de julio en cines.

Bullet Train para el 15 de julio en cines.

Black Adam para el 29 de julio en cines.

Spider-Man: Across the Spider-Verse (Parte Uno) para el 7 de octubre en cines.

The Flash para el 4 de noviembre estará en cines.

Wakanda Forever para el 11 de noviembre estará en cines.

Creed 3 para el 22 de noviembre estará en cines.

Aquaman 2 para el 16 de diciembre estará en cines.

Super Mario Movie para el 21 de diciembre estará en cines.