Baja producción de leche preocupa a gremio del Magdalena

La Asociación de Ganaderos del Magdalena, manifestó su preocupación, por la escasez que se viene presentando con la comercialización de leche en todo el territorio, teniendo en cuenta que el verano viene ocasionando que se presente un déficit hasta del 15%.

Según lo manifestado por el gremio, las importaciones solventarán la demanda de este producto de la canasta familiar, sin embargo, esto no es del agrado de los productores quienes aseguran tener perdidas ante esta competencia desleal.

“El departamento del Magdalena no tiene ganado lechero como lo tiene Antioquia, Cundinamarca y eso obedece a la falta de estímulos del Gobierno Nacional, a la ineficacia del Banco Agrario, que no promueve los programas adecuados. En los últimos periodos no ha habido ningún tipo de estímulo donde el Banco Agrario está cerrado para todo crédito de retención de vientres o de programas ganaderos de lechería”, expresó Daniel Murcia, presidente del Comité de Ganaderos del Magdalena.

De otra parte, Murcia aseguro que, alrededor de 4 mil ganaderos del departamento se verán afectados con esta situación, los cuales desarrollan 4 o 5 litros al día mientras que departamentos como Cundinamarca producen entre 12 o 13 litros, además de eso el Magdalena provee a otros departamentos como Atlántico y Bolívar.

Esta escasez de leche podría llegar hasta marzo o abril de este año, situación que también afectaría los bolsillos de los pequeños comerciantes, en especial el de los tenderos, y el de los hogares samarios y magdalenenses quienes sienten temor que se empiece a especular con los derivados lácteos.