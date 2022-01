“¡El Gobierno que pide carné y no da vacunas!”: La Liendra estalla en sus redes sociales

Mauricio Gómez, mejor conocido en las redes sociales como ‘La liendra’, manifestó su molestia por la falta de vacunas que ha terminado por perjudicar a su familia, quienes no han podido completar el esquema con las dos dosis.

El influenciador quindiano afirmó que por esta situación tuvo que cancelar un viaje que tenía planeado para este mes y no dudó en demostrar su enfado a sus seguidores:

“Me da un poco de malgenio porque tenía una reserva para llevarme a mi familia de vacaciones y a donde íbamos a ir piden el carné de vacunación con esquema completo, y mi familia apenas tiene una vacuna”, señaló.

Asimismo contó que hasta febrero su familia tendrá el acceso al biológico: “...entonces me tocó cancelar las reserva y no me los puedo llevar para ningún lado aunque quiera ¡El Gobierno que pide carné de vacunación y no da vacunas!”, expresó.

Cabe recordar que el 30 de noviembre de 2021 la abuela del generador de contenidos murió luego de permanecer hospitalizada por culpa del virus del COVID-19.

“Todos teníamos mucha fe, pero la voluntad de Dios era tenerla con él”, contó en su momento Gómez, quien se vio fuertemente afectado por el hecho.