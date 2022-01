Supersalud sancionó a clínica de Floridablanca por colado en vacunación

Son 363 millones de pesos los que deberá asumir la clìnica Foscal , ubicada en Floridablanca, tras incurrir en una posible irregularidad en el plan de vacunación contra el COVID -19.

En febrero del 2021 se hizo viral una foto del carné de vacunación del cirujano plástico, Camilo Reyes, quien en ese momento, no habría respetado los tiempos y fases de la aplicación del biológico, ya que no hacía parte de la primera etapa de la salud y no estaba priorizado.

Tras este hecho, la Supersalud sancionó a la entidad médica con 363 millones de pesos. Pero, otras entidades médicas van en esta lista de multas.

Otra entidad médica es la Oriental del Caribe, IPS, ubicada en el municipio de Soledad, (Atlántico), deberá responder con 1.362 millones de pesos, impuestos a Biledis Varela de Luque, gerente de la Clínica.

"Se demostró que la institución no prestaba servicios de salud desde octubre de 2019, pero en abril de 2021 gestionó, postuló y priorizó la vacunación de 11 personas que no pertenecían al personal de primera línea, entre ellas la mencionada representante legal".

Otras entidades en la lupa de la Superalud fueron la de la ESE Departamental del Meta Solución Salud, con una multa superior a los 180 millones de pesos, por incumplir con las obligaciones de almacenamiento, custodia y conservación de las vacunas contra el Covid-19.

Finalmente, se sancionó a José Rafael Domínguez Ayala, gerente de la ESE Fray Luis de León, de Plato, Magdalena, con una sanción de 50 millones de pesos, tras no realizar ·las acciones necesarias para garantizar el cumplimiento a la normatividad del Plan Nacional de Vacunación".