Alcalde de Ciénaga solicita intervención del Hospital San Cristóbal

Luego de la denuncia hecha por líderes comunales del municipio de Ciénaga, por la situación que se viene presentando en el Hospital San Cristóbal, el alcalde Luis Tete Samper solicitó a la Supersalud su intervención.

Así lo manifestó el mandatario luego de anunciar la suspensión de la realización del Festival Nacional del Caimán teniendo en cuenta el aumento de los casos de Covid-19 en todo el territorio, además asegura que el centro asistencial no está preparado para atender una emergencia, por lo que hace un llamado al ente nacional para que revise la situación del centro de salud.

“El hospital de Ciénaga hoy no está funcionando ni siquiera en un 10%, tiene camas UCI y no están habilitadas, los médicos están renunciando, los pacientes tienen que salir a comprar unas jeringas, las mujeres que van a parir no las atienden a tienden a tiempo, ahí están los videos”, dijo Tete Samper.

En los últimos meses el centro asistencial se ha visto envuelto en protestas tanto del personal de la salud por el no pago de sus salarios, como de los pacientes que denuncian que no reciben atención oportuna.

De otra parte, se conoció que las directivas del centro asistencial, tuvieron una reunión con representantes de los empleados “estuvimos reunidos con el gerente, nos hizo una explicación sobre el déficit del hospital, las deudas que encontró, que el hospital tenía todas las cuentas embargadas, sin embargo, dijo que está equipando urgencias, está en el tema de contratación del personal”, expresó Ana Milena Torregrosa líder comunal.

Finalmente se conoció que, la gerencia se comprometió a cancelar el día de hoy a los empleados de planta y contratistas. Por lo que se espera que la atención mejore.