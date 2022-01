Denuncian sabotaje en alumbrado público de Bucaramanga por “politiquería”

A parte de las denuncias de robos de cables en varias zonas de Bucaramanga, se registra que en la calle 36 desde las carrera 16 a la 18 está totalmente a oscuras y no tiene alumbrado público desde hace una semana.

Lo preocupante es que Iván Vargas, secretario de infraestructura, denunció que se debería a un sabotaje con ínfulas de que puede haber politiquería detrás de estas situaciones, ya que en este último caso, no se registró robos de cables, sino que el cable fue, al parecer, picado.

Esto mismo pasó en el sector de la Rosita en donde se denunció que hay varios cables picados, dejando sin luz la zona.

Vargas explicó que cuando un día se amanece sin alumbrado público, en redes sociales se registra la denuncia por parte de la vieja política.

“Aparecen en redes diciendo que el alumbrado público no sirve, en la 35 y en la Rosita, hubo cable picado, nos parece sospechoso, haciendo una campaña de sabotaje, tenemos otros sitios donde la gente denuncia rápido, como en el parque de Conucos que no se alcanzaron a llevar el cable, ya tenemos detectadas las cuentas, en vieja politiquería, pero me quiero enfocar en restablecer e servicio de nuevo, quiero ser enfático en el mensaje, hay sitios donde se roban el cable, la gente denuncia y podemos actuar rápido, pero esta modalidad de estas dos semanas me tiene indignado”, dijo.

Explicó que, aunque la oscuridad no se da en todas las ciudades, estos últimos impases podrían darse por el sabotaje.