Ómicron representa el 95% de los casos en Colombia

Durante el primer Puesto de Mando Unificado de COVID-19, el director de Epidemiología del Ministerio de Salud, Julián Fernández, explicó que en prácticamente, todo el mundo, excepto en Japón, se ha generado un nuevo pico por la oleada de la variante ómicron, desplazando a las demás variantes.

“En Colombia, más del 95 % de los aislamientos de vigilancia genómica corresponden a la variante ómicron. A donde llega ómicron, se vuelve dominante, y en donde se vuelve dominante, genera picos abruptos”.

Fernández dijo que probablemente este es un virus respiratorio más contagioso conocido por el ser humano, pero que, afortunadamente, tiene menos severidad. Sin embargo, no quiere decir que no haya personas que mueran por ómicron. Pero aclara que la probabilidad es menor, especialmente en personas no vacunadas, o con esquema incompleto.

“La proporción de personas que mueren por ómicron es mucho menor que por las otras variantes de preocupación y por la variante salvaje, la original”.

También explicó que el pico se está presentando por regiones, por ejemplo, Cali, Medellín y Bogotá, presentan un aumento abrupto en casos, pero el incremento de muertes no es proporcional a los casos, es menor.