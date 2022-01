Juan Carlos Osorio explicó que prefiere el talento colombiano en América: “no soy xenófobo”

El entrenador Juan Carlos Osorio y el presidente del América de Cali, Mauricio Romero, atendieron a los medios de comunicación previo al inicio de la liga colombiana 2022, momento que aprovechó el técnico para asegurar que no es xenófobo, aunque reveló que prefiere a los jugadores colombianos en su equipo.

“No me he opuesto a ninguna de las contrataciones porque, aunque no han sido jugadores que he pedido, cumplen con los requisitos más importantes como que sean colombianos, hago un paréntesis y explico que no soy xenófobo, pero apoyo el talento colombiano”, afirmó.

“Son compatriotas nuestros, son buenos jugadores, son hombres de familia, son buenos profesionales y eso va por encima de la ciudadanía que tenga cada uno”, agregó.

No obstante, Osorio reveló que el club tiene en la mira a dos jugadores extranjeros con los que él quedaría contento si ficharan por América de Cali.

“De aclarar que hay un par de jugadores extranjeros con los cuales estoy totalmente de acuerdo en su llegada porque creo que nos pueden aportar, con cualidades diferentes a la del futbolista colombiano y con experiencia internacional”, mencionó.

Además, aseguró que sigue ilusionado con el proyecto porque “América es un club con historia y voy a dar mi 100 % por ganar un título”, confirmando que se queda como DT de los ‘diablos rojos’.

Finalmente, el extécnico de México destacó que su continuidad en el América depende únicamente de “los dueños”, entre ellos Tulio Gómez, máximo accionista del conjunto ‘escarlata’.

“Considerando o no lo que yo pueda pretender como líder deportivo, yo me ajusto a esas decisiones. Sólo puedo controlar mis decisiones, no las decisiones de otros, por eso decidí quedarme”, concluyó.