Procuradora Margarita Cabello podrá conceptuar la Ley de Víctimas ante la Corte

La Corte Constitucional negó el impedimento que presentó la procuradora general, Margarita Cabello, para no conceptuar la constitucionalidad de las 16 curules de paz en el Congreso para los periodos 2022-2026 y 2026-2030. La jefa del Ministerio Público se había declarado impedida porque en el pasado se pronunció públicamente sobre el caso.

Por ejemplo, le había pedido al alto tribunal que no concediera la tutela que terminó reviviendo esta reforma y diciendo que no hubo acto irregular en el senado cuando se determinó que esta no había alcanzado los votos suficientes.

A su vez, la Corte rechazó por improcedente la recusación que presentó la senadora María Fernanda Cabal contra los magistrados Diana Fajardo Rivera, Alejandro Linares Cantillo, Cristina Pardo Schlesinger, José Fernando Reyes Cuartas y Alberto Rojas Ríos en este trámite.

Según Cabal, los juristas debían apartarse del estudio del caso y se debían designar conjueces dado que tuvieron el estudio y votaron en relación con la tutela que revivió las curules de paz, cuyo ponente fue el magistrado Linares.