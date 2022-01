Rodolfo Hernández: las promesas que hizo y no cumplió como alcalde de Bucaramanga

Rodolfo Hernández, candidato a la presidencia, habló en Sigue La W sobre las promesas que incumplió como alcalde. Cuando fue candidato a la alcaldía de Bucaramanga en 2015, Hernández firmó compromisos con sello notarial para adelantar varios proyectos de infraestructura y vivienda, e incluso entregó ‘cartas cheques’ a sus electores para que se vincularan al programa ‘20 mil hogares felices’. Promesas que no cumplió y que hoy lo tienen con demandas.

“Hicimos 503 obras a la ciudadanía en los 43 meses que duré como alcalde. Dejamos andando 42 obras, dejamos un déficit fiscal de cero. Eso prácticamente en Colombia no se ve. Más de $100.000 millones en los bancos para poder atender el pago de las 42 obras que dejamos andando. Esa es la verdad. ¿Que no se pudo hacer todo?, pues no”, afirmó.

Hernández también añadió: “cuando me entregaron la alcaldía no me dijeron que se habían robado todo, saquearon a Bucaramanga. Me dijeron en el informe de entrega del cargo que no se habían robado nada, yo creí en ese informe. Me comprometí a amplificar la oferta. Digamos que incumplimos 3 o 4 (promesas), pero cumplimos 503″.

El ahora candidato a la presidencia también reconoció que incumplió cuatro promesas, pero enfatizó en que “no fue por robarse el dinero”. Incluso recalcó que “no fue capaz de hacer con el desastre que dejaron los politiqueros”.

¿Qué pasó con las 20.000 viviendas que prometió?

“Me comprometí a hacer la gestión para entregarle el lote registrado a las familias más pobres”, respondió Hernández sobre el compromiso de entregarle un lote a 20.000 personas, de acuerdo con un documento mostrado por Sigue La W, aclarando que no eran casas, sino el lote. “La casa arranca con el lote, pero no se pudo comprar con la agilidad que nosotros queríamos. Eso truncó la posibilidad de poder entregarle el lote para que la gente pudiera arrancar a la construcción de las casas”.

Hernández se comprometió a “acabar con la ladronera, los lujos, los despilfarros en Colombia para poder generar caja. Si se roban todo, ¿cómo hago? Nadie ha sido capaz de hacer lo que hice en la Alcaldía, y nadie de los candidatos presidenciales de hoy proponen acabar con la robadera”.