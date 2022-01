100% antiuribista y ¡No más Petro!, las polémicas vallas con las que amanece el país

Polémicas vallas de lado y lado

En las principales ciudades se encontraron vallas por parte del excandidato a la alcaldía y reconocido periodista Hollman Morris, aspirante actual al Senado por el movimiento Fuerza Ciudadana,

con un mensaje que despertó mucha ampolla: Un senador 100% antiuribista, aparte de los periódicos que entrega en Bogotá del control a la alcaldesa Claudia López.

En Al Oído, Hollman Morris aclaró: “mi campaña reúne el sentimiento de los ciudadanos, ciudadanos que le apuestan a un nuevo país y que rechazan todo lo que ha sido el uribismo. Mi valla no es de odio, es una realidad y hoy Colombia es 100% antiuribista. En Bogotá escuchamos el inconformismo con Claudia López, desdela campaña advertí como sería su Alcaldía”.

¡No más Petro!, la fuerte publicidad de Edward Rodríguez

Al Oído también habló con el representante y candidato al Senado por el Centro Democrático, Edward Rodríguez, quién despertó una polémica por el mensaje de “¡No más Petro!” en sus vallas por todo el país.

“Paremos a Petro es el sentir de millones de colombianos que no queremos más paros, que no queremos Primera Línea y que queremos construir Nación. Ese es el sentir de la mayoría de ciudadanos. Me conocen por decir las cosas por su nombre, está no es la excepción. Paremos a los odiadores”, agregó Rodríguez.