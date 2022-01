Gobierno descartó implementación de pruebas caseras en el país

Tras la llegada de la variante al país Ómicron y con ella el aumento de casos positivos de Covid-19, varios comerciantes e incluso aerolíneas han hecho un llamado para que las pruebas caseras sean tenidas en cuenta, para que se agilice el proceso de detección y por ende de aislamiento y evitar más casos de contagio. Sin embargo, el presidente Iván Duque descartó la posibilidad, ya que según él no son confiables.

“Estás pruebas caseras en algunos países se han venido utilizando, pero hoy no podemos decir que sean cien por ciento confiables y en muchos casos también se ha presentado para situaciones de gato por liebre y que sobretodo después hacen más complicada la trazabilidad sobre personas que puedan solicitar un aislamiento y no hay un mecanismo de control sobre la autenticidad de esas pruebas por eso nosotros que estamos haciendo es primero seguir con las normas de la autoridad sanitaria y desde luego hacer una valoración rigurosa y que también estén basadas en los estándares internacionales”.

A esto, el Mandatario agregó y dejó claro, “pero no vamos a improvisar con eso, vamos a actuar a la topa tolondra. Claramente, nosotros estamos viendo una validación técnica rigurosa con los comités de expertos”.

Finalmente, el jefe de Estado aseguró que ya se impartieron los lineamientos y conductas a seguir para los nuevos casos positivos,” sobre eso nosotros ya establecimos unos lineamientos y si usted ha tenido contacto directo con una persona contagiada y no tiene el plan completo de vacunación, debe aislarse aún cuando no tenga síntomas. Sí usted tiene síntomas debe aislarse en su residencia por el tiempo que ha destacado la autoridad sanitaria, y si usted tiene todo el plan de vacunación completa ha tenido contacto pero no presenta síntomas puede seguir en su actividad cotidiana con todas las normas”.