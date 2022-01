“Otros daríamos lo que fuera por tener a nuestra mamá viva”: jueza del caso de Jhonier Leal

La jueza de control de garantías encargada de la audiencia de imputación de cargos contra Jhonier Leal por el homicidio de su madre, Marleny Hernández, y su hermano, Mauricio Leal, realizó una reflexión al término de la sesión de este miércoles 19 de enero.

En sus palabras, instó, tanto a los involucrados como a los espectadores de la audiencia, a que no olviden su lado humano en medio del caso.

“Llama la atención del despacho que podría pensarse que es un homicidio como cualquier otro, pero no lo es, es el de la mamá y el hermano, lo digo con respeto”, dijo.

“Otras personas, me incluyo, daríamos lo que fuera por tener con vida a nuestra madre. Entonces es llamativo este caso, tiene que tocar fibras. Sí, somos abogados, somos jueces y fiscales, pero no por eso dejamos de ser humanos; a mí personalmente me las tocó”, agregó.

Asimismo, para respaldar su análisis personal del caso, resaltó que el trabajo de ella como de la Fiscalía General de la Nación es contribuir a que se haga justicia.

“Mi deber es contribuir a la verdadera administración de justicia, esa es la labor de nosotros los judiciales y de la Fiscalía. Por eso se debe hacer un análisis”, afirmó.

De igual forma, la jueza cuestionó la actitud de Jhonier Leal durante toda la audiencia, pues su reacción ante las evidencias presentadas por la Fiscalía no fueron las esperadas.

Además, se refirió al cambio de opinión que tuvo Jhonier, porque el primer día de audiencia no aceptó cargos, pero a la siguiente sesión reconoció su culpabilidad.

“La actitud del imputado deja mucho que desear. Incluso, desde el día de los hechos no fue una actitud que se esperaría que asumiera con el hallazgo de los dos cuerpos”, comentó.

Finalmente, la jueza envió a la cárcel al imputado por el delito de doble homicidio agravado.

“El despacho considera que sí existen elementos de los cuales se puede inferir que el señor Jhonier Leal puede destruir, impedir, dirigir o modificar elementos de prueba”, concluyó.