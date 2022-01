Campesinos anuncian protesta para exigir cumplimiento del acuerdo de paz

De acuerdo con Cervelion Cogollo, presidente de la Asociación de Campesinos para el Desarrollo del Alto Sinú-Asodecas, esta protesta sería apoyada por cerca de 1.300 campesinos que denuncian incumplimientos al acuerdo de paz en dos puntos específicos en el departamento de Córdoba.

“La Asociación Campesina ha tomado la decisión de una manifestación por el incumplimiento del Gobierno Nacional en la implementación del acuerdo de paz, en el punto cuatro de la Sustitución Voluntaria de Cultivos Ilícitos y el punto uno de una reforma integral pactada en este acuerdo. Desde que fue firmado el acuerdo de paz en 2016 hacia acá, el Gobierno Nacional lo que ha hecho es incumplir a lo acordado con el pueblo campesino”, anotó Cogollo.

“En Tierralta, 3.433 familias creyeron y confiaron en acogernos al Programa de Sustitución de Cultivos Ilícitos, pero hoy el Gobierno se ha burlado del pueblo campesino y no le ha dado cumplimiento a esto. Hoy, las 3.433 familias estamos preocupadas porque no le han dado cumplimiento siquiera al primer punto de Sustitución Voluntaria que es de sostenimiento, que son los 12 millones de pesos; todavía tenemos 40 familias que no le han hecho la visita M2 dos y en el corregimiento de Saiza tenemos trescientos y pico de familias que solo le han hecho un pago”, agregó el líder campesino.

En ese sentido, expresó que “el campesinado toma la decisión de salir a un paro indefinido, porque no nos levantaremos de ese refugio hasta que no tengamos una respuesta positiva por parte del Gobierno Nacional”.

Frente a los cuestionamientos, el director del Programa de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS), Hernando Londoño, dijo que el personal de las Naciones Unidad no ha podido ingresar al territorio porque las mismas comunidades estarían impidiendo dicho ingreso. “Yo no quiero adelantar especulaciones al respecto, pero si la verificación de Naciones Unidas va a permitir que nosotros avancemos en la ejecución de PNIS, por qué no los dejan entrar. Entonces, usted empieza a pensar ¿será que hay coca y no quieren que vean coca? El sistema de monitoreo que utiliza la dirección antinarcóticos muestra que en esos territorios hay cultivos ilícitos. Si no hubiera coca, fácilmente estarían diciendo: entren Naciones Unidas y entren porque queremos que nos cumplan con el PNIS”, sostuvo el funcionario.

“Aquí hacemos un llamado: dejen entrar al sistema de monitoreo de Naciones Unidad para poderle cumplir a las familias. La movilización de mañana (22 de enero), está argumentando que no cumplimos, pero tampoco nos están dejando cumplir. Entonces, en esto es un llamado a que nos sentemos a dialogar y que nos dejen llevar los beneficios de la política de paz con legalidad”, puntualizó el funcionario.

Pese a lo indicado, aseguró que solo en la fase de pagos del Programa de Sustitución Voluntaria de Cultivos Ilícitos, en el departamento le habrían cumplido a 5.810 familias. Esta cifra la dio en el marco de un requerimiento de la misma Defensoría del Pueblo, que solicitó información sobre el avance de esta política de Estado en Córdoba, tras las manifestaciones convocadas por campesinos en esta sección del país.