Video: Candidata a la Cámara generó polémica tras confesar que le quitó el marido a otra mujer

La candidata a la Cámara de Representantes en el Quindío Sandra Bibiana Aristizábal Saleg generó polémica este viernes 21 de enero luego que, durante una entrevista en una radio local, confesara que le quitó el marido a otra mujer.

La candidata del Partido Liberal estaba hablando sobre las diferencias en la vida cuando aseveró: “es que perfecta no soy, yo le voy a preguntar Juan Manuel, usted cree que la exesposa de Guillermo Ángel me puede querer, obvio que no, si le quite en un momento de la vida el esposo”.

Luego de la confesión, remató con lo siguiente: “que puedo ser para ella, pues una perr… más”.

El video se encuentra dando vueltas por las redes sociales generando un sinfín de críticas de quienes aseveran que sus palabras están fuera de lugar, pues lo malo de su vida personal no le suma a la campaña.

Cabe recordar que Sandra Viviana Aristizabal también fue gerente del canal regional Telecafé y secretaria de Hacienda del exalcalde David Barros Vélez, quien está prófugo de la justicia por fraude.