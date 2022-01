Es aberrante lo que se presentó en Santander: MinDeporte frente a casos de acoso sexual a atletas

Deportistas en Santander denuncian presuntos abusos y acosos sexuales por parte de un entrenador de atletismo. Sobre los señalamientos, la Fiscalía y la Defensoría ya se han pronunciado.

Heidy, víctima del entrenador, manifestó en W Fin de Semana que “cuando inicié en la liga todo iba bien, yo no sentía nada fuera de lo normal. Luego empezó que se iban a hacer masajes y ahí fue cuando comenzó el desagrado”.

“Yo me enojé porque él siempre nos decía cosas negativas y que no le contáramos a nuestras familias, él me controlaba y eso no me gustaba para nada”, indicó.

Heidy señaló que en ese entonces nadie más tenía conocimiento. También expresó que quienes están frente a las investigaciones son de la Liga de Santander, unos entrenadores y las víctimas.

“Yo todavía desconfío, le tengo un pánico a ese señor, nos hacía unas cosas terribles. Conozco 15 víctimas y nos dijeron que habláramos que no nos diera miedo. La verdad yo medio hablé porque me destruyó todo, porque uno iba con la ilusión de seguir entrenando y esa explotación y ese entrenamiento me dejaba sin ánimo”, recalcó la víctima.

Por su parte, Guillermo Herrera, ministro del Deporte, explicó que “es aberrante lo que se ha presentado en Santander. Nosotros cuando conocimos la situación, aplicamos los mecanismos”.

“Necesitamos que tanto la Federación de Atletismo como la Liga, apliquen los mecanismos correspondientes en estos casos. Es importante que haya una investigación”, enfatizó el ministro.

Además, recalcó que “es muy significativo el trabajo que se ha venido haciendo con las autoridades municipales, con la Defensoría, la Fiscalía y con el ICBF. Es importante dar acompañamiento psicosocial a las víctimas y sus familias”.