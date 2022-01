Ejército verifica presunto secuestro de varias personas en zona rural de Tame, Arauca

Una persona denunció que en Tame, Arauca, se presentó un secuestro, sin embargo, las autoridades investigan si este hecho es cierto.

La denunciante Angela Peña contó en W Fin de Semana que “unas personas armadas vinieron y se llevaron a tres personas del pueblo, eso da pánico, terror, es algo muy conflictivo. Yo vi cuando entraron al establecimiento y sacaron al hombre que estaba jugando billar”.

Indicó que “en el lugar no hay Policía porque es una vereda. Le estamos pidiendo ayuda a la ONU y a la Cruz Roja [...] vienen como 15 soldados, ayer requisaron un carro y luego vuelven y se van para las plataneras”.

“Le pedimos a la guerrilla que no se metan con los civiles, que los civiles no tienen nada que ver. Pedimos a la ONU y a la Cruz Roja que nos ayuden, nosotros no estamos metidos en nada”, señaló.

Por su parte, el general Jorge Mora, comandante la Octava División del Ejército, manifestó en W Fin de Semana que “en estos momentos y desde ayer cuando se supone que sucedió este supuesto secuestro, hay presencia del Ejército”.

Explicó que “se inició la investigación y se logró determinar que en una vivienda, una señora manifestó que un vehículo negro con dos personas llegaron y se llevaron al señor”.

Además, expresó que “Arauca es un departamento en donde siempre se ha presentado que la gente es temerosa de denunciar para empezar con los procesos que sirvan con la captura de las personas, pero si no denuncian y no le dicen a las autoridades lo que sucedió, es muy difícil. Aunque hay un gran esfuerzo por los militares”.