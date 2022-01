Egan es una persona mentalmente muy fuerte y capaz: Sergio Luis Henao

Colombia

En diálogo con La W, el ciclista antioqueño, Sergio Luis Henao, también contó sobre los riesgos a los que se enfrentan los pedalistas colombianos en las carreteras del país, a propósito del accidente que sufrió Egan Bernal.

Diariamente, cuando se entrena se está expuesto a varios riesgos, no solo cuando se afrontan descensos a alta velocidad si no también debido a que “nuestro deporte se práctica en carreteras donde se comparte la vía con camionetas, carros, motos buses”, señaló Henao. Pero a eso se le suma la cultura vial que tienen los colombianos y el diseños de las carreteras que no son iguales a las de Europa, por ejemplo.

Sergio Luis reiteró que los ciclistas son muy vulnerables dado que debido a que este deporte se práctica en vía abierta, también se enfrentan a varias circunstancias como cuando los perros se atraviesan o constantemente se deben esquivar huecos. Pues solamente tenemos de protección el casco para la cabeza, dijo Sergio Luis Henao.

Sobre el proceso de recuperación de Egan Bernal explicó que será largo, “de muchas emociones, altibajos, de muchos pensamientos ya que en su estado uno siempre se mira de cara el futuro, si voy quedar y estar bien”.

Sin embargo, “Egan es una persona mentalmente muy fuerte y capaz”, y seguro saldrá adelante con su recuperación, manifestó Henao.