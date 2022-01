Te lo agradezco, pero no: Claudia López descarta propuesta para modificar pico y placa

Bogotá

Te lo agradezco, pero no, aunque no lo dijo explícitamente la alcaldesa Bogotá, Claudia López, si descartó por ahora que se vaya modificar la medida de pico y placa en la ciudad que viene funcionando desde hace varias semanas de seis de la mañana a nueve de la noche. Esto luego de la propuesta de Fenalco de tener otro tipo de horarios y estrategias.

Por eso, fue enfática en decir la alcaldesa: “vamos a mantenernos con el pico y placa como lo hemos hecho hasta ahora. Hay pago de pico y placa solidario. La movilidad compartida está funcionando y vamos bien, en esa medida los bogotanos mayoritariamente nos respaldan, nos estamos movilizando más rápido y más seguro.”

Sin embargo, Juan Esteban Orrego, presidente de Fenalco, señaló que se realizó un sondeo entre los comerciantes de la ciudad para conocer el impacto que ha generado el pico y placa extendido. Allí se evidenció, según él, que el 69% de los comerciantes no está de acuerdo con la ampliación en el horario de le medida.

Para el 75% de los encuestados esta nueva medida de pico y placa ha afectado las labores de la empresa. “Los empresarios aseguran que los principales efectos negativos son: disminución del número de clientes (74%), reagendamiento de citas con clientes-proveedores-inversionistas (48%) y en retrasos en el ingreso del equipo de trabajo (36%).”

“De quienes aseguraron disminución en ventas, el 65% dijo que habían caído hasta en un 20%. Para el 23% las ventas han disminuido entre 20-40%. Y 11 de cada 100 comerciantes, dice al gremio, que las ventas han caído en más del 40%. El 70% no utiliza ninguna excepción contemplada por la Administración Distrital”.

Por eso, puntualizó diciendo que el gremio de los comerciantes propone un modelo de pico y placa de lunes a viernes de 6:00 a.m. a 10:00 p.m. en bloque de cuatro horas por placa.

“Esto significa que todos los vehículos podrán salir a diario, pero con restricciones durante el día de 4 horas por periodo. Ejemplo: de 6:00 a.m. a 10:00 a.m. tendrán pico y placa los vehículos de placa par (es decir, se podrán movilizar los de placa impar); de 10:00 a.m. a 2:00 no podrán salir los de placa impar; y así sucesivamente en turnos de 4 horas hasta las 10:00 p.m.”