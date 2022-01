“En cualquier momento salgo diciendo que me quebré con las queratinas”: Epa Colombia tras pagar alto monto de impuestos

La influencer Epa Colombia compartió una serie de historias por su perfil de Instagram en las que mostraba la millonada que tuvo que pagar a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) por impuestos.

“Amiga estoy atacada con la DIAN, me duele el alma linda. Estuve trabajando todos estos días súper duro porque la DIAN me dijo ‘necesito que me pagues mil millones’, novecientos noventa y piola, amiga. Me dolió hasta el alma”. anunció la también empresaria.

Además agregó que en unos meses debía volver a pagar, es por eso que decidió retirar parte de su ganancia y guardarla en efectivo.

“Definitivamente la DIAN me tiene muy aporreada, en cualquier momento salgo diciendo que me quebré con las queratinas, amiga, uy no, estoy es impresionada y en abril me dijo que tenía que pagar otros dos mil seiscientos, es decir que entre más venda, más plata me quitan. Yo voy a sacar toda la plata del banco la voy a esconder en mi casa porque me la está robando la DIAN”, señaló la influenciadora.

Por otro lado, mencionó que ser miga de los políticos no servía de nada y que desde ese entonces no quería ser amiga de nadie más y desaparecer por un rato.

“De nada vale reunirse con un poco de manes ahí que te van ayudar, que vote que vamos a bajar los impuestos, quisiera desaparecerme por unos buenos días, ya no quiero ser amiga de nadie”, explicó Epa.

Finalmente aprovechó para hacerle una dedicatoria a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), colocando la famosa canción de Paquita la del barrio ‘Rata de dos patas’.