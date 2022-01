Centro Democrático no podrá apoyar candidatos de otros partidos, pero en elecciones al Congreso. Foto: Mario Franco - Colprensa / Mario Franco

La veedora del Centro Democrático, Mery Becerra Gómez, aseguró que la militancia del partido tendrá prohibido apoyar a candidatos de otras colectividades durante las elecciones al Congreso de la República.

Y a pesar de que varios congresistas criticaron la instrucción de la funcionaria, al entender que tampoco podrían apoyar a otros aspirantes en las consultas presidenciales del mismo día, Becerra resaltó que únicamente aplicará para la elección de senadores y representantes a la Cámara.

Además, indicó que la colectividad no ha fijado una posición sobre el apoyo o no a candidatos de las tres coaliciones actuales, teniendo en cuenta que Óscar Iván Zuluaga no va a participar.

Algunos senadores, entre ellos Ernesto Macías, pidió libertad para la militancia de cara a dichas votaciones.