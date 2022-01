Carlos Amaya dice que si pierde la consulta Verde Esperanza irá por Gobernación de Boyacá

Durante una rueda de prensa, el precandidato a la Presidencial, Carlos Andrés Amaya, dijo que si pierde la consulta de la coalición de la Esperanza buscará una segunda candidatura a la Gobernación de Boyacá.

“Si no ganamos la consulta vamos a apoyar a quien gane la consulta; si nuestro candidato no pasa a segunda vuelta nos toca escoger entre el cáncer y la diabetes, pero si ese llega a pasar hay que derrotar a Uribe, yo soy pragmático en eso”, explicó Amaya.

Dijo que le han propuesto ser vicepresidente de la República y reconoció que no es su sueño ser ministro de Estado.

“Si no soy presidente, lo puedo seguir haciendo desde Boyacá. Hoy soy quiero ser presidente de Colombia y si no llegó me vuelvo a hacer gobernador de Boyacá, si los boyacenses así lo quieren, haremos campaña con toda la humildad”, puntualizó.