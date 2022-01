La exigencia que no le aceptaron a Ingrid Betancourt y la defensa de Alejandro Gaviria a sus apoyos

Este lunes se metió ‘En Kamila de 11 varas’ la Coalición Centro Esperanza por sus peleas internas que llevaron al retiro de Ingrid Betancourt.

Tenemos algunos detalles de las razones que llevaron a la precandidata presidencial a decir “hasta aquí llego yo”. Supimos que en la reunión que tuvieron los integrantes de la coalición, ella exigió que en uno de los puntos del acuerdo de condiciones se dejara explícito, en el papel, que Alejandro Gaviria debía rechazar el apoyo de los senadores Germán Varón Cotrino, de Cambio Radical, y de Miguel Ángel Pinto, del Partido Liberal.

Sin embargo, varios precandidatos presidenciales aseguraron que no iban a someter a Gaviria a esta condición, a pesar de que tenían claro que él se equivocó aceptando el respaldo de congresistas que han acompañado la agenda del presidente Iván Duque.

Por su parte, Gaviria dijo que para él renunciar a esos apoyos no era negociable y que no iba a permitir una humillación para los dos senadores solo por el hecho de acompañarlo a título personal y no a nombre de sus partidos políticos.

Pero todos estaban de acuerdo en que ya había un desgaste innecesario que los obligaba a pactar unas reglas que, a la final, no fueron retroactivas.

Y otra actitud que no les gustó ni cinco a los precandidatos presidenciales es que antes de que Ingrid Betancourt diera el primer ultimátum, y condicionara su permanencia en la coalición, ella ya tenía en sus manos un documento con los criterios sobre eventuales adhesiones, el cual fue construido por el exministro Juan Fernando Cristo quien hizo el papel de mediador en toda esta pelotera.

Y como el Partido Verde Oxígeno iba a avalar a Carlos Amaya y a Sergio Fajardo para que pudieran participar en la consulta presidencial del 13 de marzo, ambos precandidatos buscarán el respaldo de otros partidos políticos.

El exgobernador Carlos Amaya se va a reunir hoy con el presidente y el secretario general del partido Dignidad para buscar el aval, teniendo en cuenta que esta colectividad representa el movimiento estudiantil del cual él hizo parte cuando entró a la política. Mientras tanto, el exgobernador Fajardo va a buscar el aval del partido indígena ASI que, en el pasado, apoyó a su movimiento Compromiso Ciudadano.

Así que esta semana los integrantes de la coalición arrancarán gira por las regiones y se inscribirán ante la Registraduría para enfrentarse en la consulta.