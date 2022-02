El MinTransporte pone la lupa sobre las rutas escolares del país

Colombia

El Ministerio de Transporte, junto con sus entidades adscritas y con la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, anunció que desde este martes se empezaron a realizar rigurosos controles a los vehículos de servicio de transporte especial escolar para garantizar su seguridad durante los trayectos hacia los distintos centros educativos en el regreso de los estudiantes a clase.

La cartera de transporte explicó que los operativos se realizarán en todo el territorio nacional para verificar que las rutas escolares cumplan con la reglamentación exigida por la ley y que hayan establecido las máximas medidas posibles para prevenir la siniestralidad de estos vehículos de transporte especial.

Ante el escenario, la ministra de Transporte, Ángela María Orozco, manifestó “con estas acciones preventivas buscamos fortalecer la seguridad en estos medios de transporte para evitar siniestros que lamentar. Desde el inicio del Gobierno, el objetivo siempre ha sido preservar la vida de todos los actores viales, especialmente la de los más vulnerables como en este caso, niños, niñas y adolescentes”.

De paso, se dejó claro que las empresas de transporte escolar que no cumplan los requisitos mínimos, como no tener la documentación en regla o no respetar las señales de tránsito, tendrán sanciones que van desde amonestaciones, multas de hasta 700 salarios mínimos mensuales legales vigentes y suspensiones o cancelaciones del servicio.

Por otro lado, se especificó que las empresas prestadoras del servicio deben contar con un plan de seguridad vial y entregar a los padres de familia una copia del contrato, que en las rutas escolares no deben estar los estudiantes de pie y cada silla debe estar ocupada por un solo pasajero, deben contar con salidas de emergencia, todos los asientos deben tener cinturones de seguridad y los vehículos no pueden exceder la velocidad de 60 kilómetros por hora.

Finalmente, se expuso que desde 2018, la Superintendencia de Transporte, en conjunto con la DITRA, han realizado 1.188 operativos en los que se han inspeccionado más de 35.100 vehículos que prestan el servicio de transporte especial escolar.