“Eso me aturdió y tengo miedo”: abogado que fue agredido por candidato a curul de paz

En video quedó captado el momento en que un abogado llamado Carlos Oliveros fue víctima de una agresión. Las imágenes fueron ampliamente difundidas en redes sociales y se identificó que Petro Norberto Castro Araújo, quien aspira a una curul de paz, fue el culpable del hecho.

Sigue La W habló con Carlos Oliveros sobre la situación y aseguró que el conflicto ha existido desde hace un tiempo. “Entre el señor y yo hemos sostenido un largo debate jurídico”, explicó.

Además, aseguró que no hay conflictos con el aspirante a la curul de paz. “No tengo enemistad con ese señor porque la justicia siempre me ha dado la razón y este señor siempre me ha agredido”, relató el abogado.

Sobre el golpe que recibió en la cara, aseguró que ha visto en riesgo su vida. “Eso me aturdió y me generó un temor, tengo miedo, hice una denuncia pública. Fui a la Fiscalía, soy un profesor que tiene más de 25 años de carrera, no soy agresivo y todos mis actuares están sometidos a mi profesión”, aseguró.

¿Otra agresión del aspirante a una curul de paz que golpeó al abogado?

Sigue La W reveló otra situación en la que también habría resultado involucrada Pedro Norberto Castro Araújo, quien aspira a una curul de paz en el Congreso. En un video quedó captado cuando llegó a interrumpir el corte de una empresa de agua.

Con maquinaria que es de propiedad de Castro, por poco se sepulta a un trabajador de la Empresa de Servicios Públicos de Valledupar.

Carlos Oliveros, quien tuvo conocimiento de la situación, contó: “anda en un carro blindado, recurre a la agresividad para solucionar los problemas”.

En medio de la polémica, Sigue La W trató de conversar con el aspirante a la curul de paz, pero envió un comunicado. Allí pidió disculpas por la agresión al abogado, “que insultó a su madre”.

Pedro Norberto Castro es esposo de Claudia Lozano, exfiscal de la Guajira a quien el ente acusador le imputó cargos por aportar documentos falsos como abogada para acceder a un cargo como juez, según denunció el periodista Daniel Coronell. Lozano también es investigada por supuesta conexión con una red de funcionarios que devolvía cargamentos de droga a narcotraficantes.

El candidato a las curules de paz fue notario, cónsul en Milán, excandidato al Congreso del Centro Democrático. Es hijo de José Guillermo Castro Castro, más conocido como “Pepe Castro”, quien fue político, ganadero y militante del Partido Liberal. También es familia del alcalde de Valledupar José Santos Castro González, “Mello Castro González”.