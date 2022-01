FAO se retracta sobre informe de supuesta insuficiencia alimentaria en Colombia

Luego que el Gobierno Nacional, en cabeza de la vicepresidenta y canciller, Marta Lucía Ramírez, rechazara el informe de la FAO sobre una posible hambruna en Colombia, el representante de la FAO en Colombia, Alan Bojanic confirmó que las autoridades colombianas tienen la razón en cuestionar este informe que, según él, no quedó claro y que en ese sentido sería injusto no reconocer los esfuerzos para enfrentar las problemáticas del hambre en el país.

“Sin duda alguna este informe tenía otras intencionalidades que las que tal vez por un tema de presentación llegó a darse. Este era un informe para llamar la atención sobre la inseguridad alimentaria aguda de algunas poblaciones en el territorio, principalmente el tema de migrantes venezolanos. Sin embargo, el mapa que se presentó pues no ayudo en mucho con ese objetivo y también hacer parecer que Colombia está en igual situación que otros países que obviamente están en una situación de inseguridad crónica, previendo lo que se podría venir los próximos tres meses hasta mayo para dar atención a estos grupos”.

Así mismo, Bojanic, en su intervención luego de escuchar a los funcionarios colombianos, añadió que, “en primer lugar por supuesto reconocer los grandes esfuerzos del Gobierno colombiano en materia de seguridad alimentaria que son muchos, para empezar una espléndida participación en la Cumbre de Sistemas Agroalimentarios, para no hablar de los temas de combate al hambre en la población infantil, los temas de alimentación escolar, los temas que el ministro de Agricultura ha liderado muy bien durante la pandemia para asegurar que lleguen alimentos, que haya flujo de alimentos, que no se interrumpan los canales de comercialización de productos agropecuarios y los programas estructurales que se han venido llevando adelante”.

Finalmente, Bojanic cerró su intervención asegurando que sería injusto no reconocer los esfuerzos que ha hecho el Gobierno Nacional por garantizar la seguridad alimentaria del país, junto con los recursos que ha destinado para tal fin. “Reconocemos los esfuerzos, el informe no lo reflejó. Una cosa es tener un problema de inseguridad aguda en una población específica y otra pensar que el país esté afectado por una situación de deterioro. Poner un mapa con un mismo color pues es algo que estamos trabajando para poder ver cómo se reconsidera para representar mejor lo que sucede. La forma en la que fue presentada no fue la mejor”.