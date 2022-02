MOE pide pronunciamiento de la Procuraduría sobre audio del alcalde de Cartagena

A través de un comunicado de prensa, la Misión de Observación Electoral (MOE) en Cartagena le solicitó a la Procuraduría que emita un concepto tras el audio en el que alcalde William Dau manifiesta su apoyo a dos mujeres de su grupo político e intenta incidir en que hagan parte de una lista a la Cámara de Representantes por Bolívar.

En su pronunciamiento, la MOE también les recordó a los funcionarios públicos la necesidad de garantizar independencia en procesos electores como los que se vivirán este año 2022.

Señalan que el audio “suscita el pronunciamiento de la Procuraduría, con el fin de que la ciudadanía pueda conocer si la conducta evidenciada por el Alcalde contraviene lo dispuesto por la Constitución Política en su Artículo 127, inciso segundo y tercero, y el Código Único Disciplinario en su Artículo 48, numerales 39 y 40; y de igual forma, se pueda clarificar el valor de la pieza de información como material probatorio teniendo en cuenta su modo de obtención”.

Más adelante detallan, que es necesario que los gobernantes tengan en cuenta que, “por encima de la normatividad, a veces poco específica, asiste el deber de la función pública de garantizar principios democráticos, fomentar la ética de lo público, y evitar situaciones que afecten la confianza ciudadana y la percepción de transparencia institucional”.

Habló William Dau

Tras una rendición de cuentas adelantada este lunes, el alcalde William Dau se refirió públicamente a la polémica que ha generado el audio que el mismo le envió, el pasado 19 de diciembre, al líder del Pacto Histórico Javier Marrugo.

El mandatario señaló que se trata de un show de “los malandrines”. “Todo colombiano tiene derecho a tener sus opiniones políticas, a en privado decir quién le gusta y quién no le gusta y ese fue el caso mío. Lo que pasa es que aquí están los malandrines tratando de armar bulla donde no la hay. Yo tuve una conversación privada con el señor Javier Marrugo, porque él estaba diciendo en Bogotá que debía ser candidato porque él contaba con el apoyo del alcalde de Cartagena y eso no es cierto”, expresó.

Dau también indicó que “en este año electoral hemos batido históricamente el número más bajo de prestación de órdenes servicios que siempre utilizaban los malandrines para comprar votos para las elecciones. Eso no ha sucedido nosotros no andamos en eso”.

El mandatario reconoció que quería que unas personas de sus afectos llegaran al Congreso, pero que finalmente no recibieron ningún aval. “La gente que me sigue vio la porquería que es la política a nivel nacional y se retiraron”, precisó.