Esposa de Mateus Uribe ‘explotó’ en redes tras derrota de Colombia: “me tienen mamada”

Cindy Álvarez, esposa del jugador de la Selección Colombia Matheus Uribe, ‘explotó’ en redes sociales luego de que recibiera decenas de mensajes en contra suya y la de su familia por las dos derrotas de la Tricolor ante Perú y Argentina.

A través de su cuenta de Instagram, Álvarez aseguró que está “mamada” ante los masivos comentarios negativos que recibe.

En esa misma red social, Álvarez también defendió la actuación de Uribe en los partidos de la Tricolor por Eliminatorias.

“Mi Instagram se llena de mensajes súper pesados, fuertes, me insultan, me tratan mal a mí, a mi esposo, a los otros jugadores. Hoy me tienen el Instagram estallado”, aseguró.

“Miren, nadie juega para perder. Ni mi marido ni los otros jugadores, ¿quién no quiere ir al Mundial? Maduren ¡me tienen mamada!”, añadió.

Además, les hizo una contundente reflexión a esas personas que la insultan a ella y su familia por los resultados de Colombia.

“La gente como ustedes creen que tienen la potestad de tratarnos mal; generar energía tan negativa hace que no pasen cosas buenas. Gente que no tiene ni idea del esfuerzo de cada jugador, por su camisa, por encontrar lo que sueñan, ir al Mundial (...). Respeten a las familias, a todos nos duele”, expresó.

Cabe resaltar que la Selección Colombia terminó la jornada de Eliminatorias con un pie fuera del Mundial de Qatar 2022, pues, aún ganando los dos partidos ante Bolivia y Venezuela, no depende de sí misma.