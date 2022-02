Existe la posibilidad de que Reinaldo Rueda siga como DT de la Selección Colombia, según Hernán Peláez

“El que decide si sigue o no es Reinaldo Rueda”

Hernán Peláez y Martín De Francisco analizaron en La W la actualidad de la Selección Colombia y de su entrenador, Reinaldo Rueda, luego de la doble derrota ante Perú y Argentina por Eliminatorias.

Peláez reafirmó que existe la posibilidad de que Reinaldo Rueda continúe al frente de la Tricolor, pues él decidirá si se queda o no.

“Me reafirmo. El que decide si sigue o no es Reinaldo Rueda. Ahora, la Federación Colombiana de Fútbol, al ver que él no toma decisión dirán ‘¿se va o se queda?’”, dijo.

“Vamos a suponer que él sigue para las dos últimas jornadas. Yo diría que le tienen que advertir a cuántos jugadores va a cambiar”, agregó.

Por su parte, De Francisco aseguró que, de darse la continuidad de Rueda, este debería realizar una “revolución” en el equipo.

“Si se queda Rueda, creo que debería dar un timonazo, revolucionar y no seguir siendo tan conservador: haciendo lo mismo con los mismos, sobre todo con tanto miedo”, mencionó.

Sobre jugadores jóvenes que podrían ayudar a la Selección en los últimos juegos de Eliminatorias ante Bolivia y Venezuela, Martín De Francisco dio su listado:

- Alfredo Morelos

- Julián Quiñones

- Sebastián Villa

- Jaminton Campaz

- Jorge Carrascal

- Luis Sinisterra

- Yaser Asprilla