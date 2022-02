“Me he hecho todas las operaciones, menos la de la nariz”: Con buen humor, Egan Bernal se recupera

El ciclista Egan Bernal publicó en Instagram una nueva fotografía después de su cirugía de columna y reveló las fracturas y lesiones que le dejaron el accidente. Sin embargo, señaló estar fuerte para continuar su recuperación y hasta mostró buen humor ante un comentario que le hicieron.

“Casi 20 huesos rotos… 11 Costillas, Femur, Rótula, T5-T6, Odontoides, Metacarpiano, Un pulgar, Me baje un Diente, Perforación de los dos pulmones. Casi me mato, pero ¿saben qué? Estoy agradecido con Dios por ponerme esta prueba. Está siendo la carrera más dura, pero he tenido un grupo de gente excelente alrededor mío”, escribió el pedalista colombiano.

“Ayer me hicieron la última cirugía importante y parece que todo salió bien. Así que ahora a recuperar y hacer de esto otro... ¡I’M BACK! And let’s rock”, añadió Egan Bernal en su escrito.

Tras ver que el ciclista está evolucionando, su fotografía se llenó de cientos de comentarios mandándole buena energía. Entre los destacados están la bicicrosista Mariana Pajón, el comediante ‘Don Jediondo’, la periodista Melissa Martínez, el tenista Juan Sebastián Cabal, la apneista Sofía Gómez, la marchista Lorena Arenas, el retirado clavadista Orlando Duque, entre otros.

Uno de los amigos de Egan Bernal es el deportista Camilo Castiblanco, quien le dejó un comentario con humor: “quedó con más cirugías que Amparo Grisales” a lo que el pedalista respondió: “me he hecho todas, menos la de la nariz”.

Otro de los comentarios que ha tenido alta reacción es el de María Fernanda Motas, quien se dice ha retomado su relación con Egan Bernal aunque no es confirmado: “pinocho Malherido”, escribió ella y él respondió: “inyéctame tu amor como insulina y dame vitamina de cariño que me ha subido la bilirrubina”.

Egan Bernal continúa recuperándose satisfactoriamente del accidente que sufrió el 24 de enero tras impactarse contra un bus cuando se encontraba entrenando con su equipo, el INEOS.