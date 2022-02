Proponen a Falcao García para reemplazar a Rueda como técnico de la Selección Colombia

MOSCOW, RUSSIA - JULY 02: Radamel Falcao (Photo by Oleg Nikishin/Getty Images) / Oleg Nikishin

El momento de Colombia en las eliminatorias es preocupante ya que las posibilidades de clasificar al Mundial Qatar 2022 son pocas, por lo cual luego de la derrota frente a Argentina se han escuchado varios nombres para reemplazar al técnico Reinaldo Rueda ante sus malos resultados, entre los propuestos a tomar el mando está Falcao Garcia.

La sugerencia ha sido presentada por varios periodistas deportivos y amantes del futbol quienes luego de ver a Falcao en ruedas de prensa y la contundencia en sus palabras, poco comparables con las de Reinaldo, nace la idea de que el delantero podría hacerse cargo de la selección desde afuera del campo.

“Ahora, quedan dos fechas y para estos dos partidos que vienen le doy el equipo a Falcao García. Yo le doy el equipo y le digo: señor seleccione usted el equipo para estos partidos”, dijo Antonio Casale en el programa ESPN 360, una propuesta a la cual algunos de sus compañeros calificaron de “absurda” como Steven Arce.

La propuesta en redes sociales ha tenido opiniones a favor y en contra, los hinchas se han expresado y comentado al respecto.

Pese a que Falcao no se ha pronunciado al respecto, en oportunidades anteriores ha comentado sobre la idea de dirigir luego de terminar su carrera como jugador profesional, “Me gusta el fútbol. Me gusta saber interpretarlo, pero en este instante no tengo entre mis planes poder dirigir, expresó Falcao.

¿Qué Falcao sea directo técnico de los últimos dos partidos? JAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJA QUÉ — daniela 🇨🇴 (@pixandum) February 2, 2022

#ESPNF360Colombia decir que Falcao sea técnico por dos partido es una propuesta infantil.... toca poner un técnico interino respetado no a cualquier persona por su pasado en la selección le faltó decir que pusieran al pibe de técnico.... — Nicolas G (@NNCO153) February 2, 2022

No sé ahora porque tanta bulla de quién será el técnico de la selección, Colombia está fuera del mundial a menos que ocurra un milagro, tiempo es lo que hay para escoger técnico, mientras tanto falcao se hace cargo — Harrison Reinoso 🇨🇴♥️🇾🇪 (@r_harrison358) February 4, 2022

A mi me parece acertada esa propuesta. Colombia tiene buenos jugadores y Falcao es un jugador con mucha experiencia y que conoce de futbol. Aveces las selecciones necesitan mas un lider que inyecte el amor por la camiseta que un tecnico testarudo que nunca ha jugado — Fabián Carvajal (@FabinCarvajal10) February 4, 2022