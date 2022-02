Suspender plan de vacunación en El Cerrito, Valle del Cauca

Hay incertidumbre en el municipio de El Cerrito, donde fue suspendida la vacunación contra el COVID-19, luego de que las autoridades sanitarias detectaran varias irregularidades en el hospital San Rafael, el único que estaba prestando este servicio en el territorio.

La secretaría de Salud municipal detalló que el centro asistencial, no cumplía con los lineamientos en materia de Infraestructura, orden y talento humano.

“Había paredes que no cumplían porque debían ser lisas por ejemplo grifos que debían ser ajustados, personal que no estaba por ejemplo la enfermera encargada del plan no estaba con sus auxiliares en el programa”, señaló Carolina Salazar, secretaría de salud de El Cerrito.

Desde la Alcaldía piden los entes de control investigar la situación que afronta el hospital para dar continuidad al plan de vacunación. Por el momento, piden apoyo a municipios cercanos para avanzar en la aplicación de los biológicos.

“En este momento las pocas personas que están laborando están sin contrato, entonces esperemos que las autoridades hagan lo propio con la problemática que se está viviendo”, dijo Luz Dary Roa, alcaldesa del municipio.

A dicha problemática se suma la alta ocupación de unidades de Cuidados Intensivos que supera el 78%.