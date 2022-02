Más de 700 personas volvieron a invadir el humedal Berlín en Montería

El secretario de Gobierno de Montería, Luis Carlos Cantillo, dijo que una vez más el humedal Berlín, ubicado en la margen izquierda de la capital de Córdoba se encuentra ocupado ilegalmente por más de 700 personas que manifiestan no tener vivienda. En ese sentido, el funcionario advirtió que es una solicitud que se sale de los alcances de la administración municipal.

“Existen un grupo de líderes que, al parecer, según fuentes no oficiales, siempre para estas fechas actúan de esa forma y buscando beneficios propios. Cabe resaltar que se realizó una mesa técnica de trabajo, con líderes y voceros de esa misma invasión; y no se llegó a un acuerdo sustancial debido a que sus pretensiones se salen del marco legal de la administración municipal”, dijo el funcionario.

Asimismo, sostuvo que están teniendo acercamientos para que las personas que invaden el sitio puedan desalojarlo de manera voluntaria en las próximas horas y evitar la fuerza.

“Eso es un humedal y no se puede habitar, ellos están haciendo una estadía prolongada aquí que no es permitida. Montería, no es una ciudad de invasiones, la protección ambiental es prioridad y, como es bien sabido se realizó anteriormente el primer desalojo por parte de la Fuerza Pública con el acompañamiento de los entes de control, herramientas que nos facultan para proceder en derecho y salvaguardar la integridad de las personas. Aprovecho para hacer un llamado a las personas: que no se dejen engañar y terminar esto de la mejor manera; invitamos a que desalojen voluntariamente el humedal”, precisó el funcionario.

Cabe recordar que, el primer desalojo de más de mil personas se realizó el pasado 28 de enero. En estos hechos, un miembro del cuerpo de bomberos de la ciudad de Montería resultó herido y nueve personas más fueron detenidas.

