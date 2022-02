Hora y cómo ver el debut de Colombia en los Juegos Olímpicos de Invierno 2022

Carlos Quintana será el primero de los tres colombianos en hacer aparicición en los Juegos Olímpicos de Invierno Beijing 2022. La prueba donde será protagonista es en sprint estilo libre de esquí. Los otros dos participantes de la delegación nacional son la patinadora Laura Gómez y el también esquiador, Michael Poettoz

Quintana fue el primer deportista colombiano en lograr un cupo a los Juegos Olímpicos de Invierno 2022, luego de obtener la clasificación en el Campeonato Mundial de Esquí Nórdico en Alemania. Semanas después, el risaraldense se convirtió en el primer colombiano en ganar una medalla en una competición internacional en este deporte.

De niño practicó patinaje, después compitió en triatlón, y finalmente cambió al esquí de fondo con el objetivo de estar en un evento deportivo de esta magnitud. Beijing 2022 serán sus primeras olimpiadas.

La fecha y hora de participación de Carlos Quintana será este martes 8 de febrero a las 3:50 a.m. hora colombiana. De lograr la clasificación, la segunda serie se realizará desde las 5:05 a.m., mientras que las semifinales están programadas para las 6:35 a.m. La gran final del estilo libre se llevará a cabo a las 7:00 a.m.

Para ver al colombiano en acción, lo podrá hacer mediante el canal Caracol Sports, Claro Sports, y el canal de Youtube de Marca Claro.