¿Imprudencia? Tom Dumoulin se pegó a la rueda de un camión en carretera de Colombia

Un video del ciclista neerlandés Tom Dumoulin se hizo viral en redes sociales, pues muestra una posible imprudencia del deportista cuando practicaba en las vías de Antioquia, en Colombia.

En las imágenes se ve a Dumoulin junto a dos de sus compañeros de equipo al costado de la carretera. Sin embargo, cuando pasa un camión, el ciclista se traslada al centro del carril detrás del vehículo.

La maniobra de Dumoulin fue de alto riesgo ante la posibilidad de que otro vehículo viniera detrás del camión.

.@tom_dumoulin pegando um vácuo no caminhão na Colômbia 🇨🇴 pic.twitter.com/NlvNEAhcfV — País do Ciclismo (@DoCiclismo) February 7, 2022

A su llegada al país, Dumoulin se mostró sorprendido con la pasión y el fervor de los colombianos por el ciclismo.

Además, en diálogo con los medios de comunicación indicó que se llevó una grata sorpresa al ver que muchas personas eran fanáticas a él y su carrera.

“Muchos colombianos me conocen y son muy aficionados a mí y al Jumbo-Visma, así que fue una sorpresa”, señaló.

“El ciclismo está vivo acá. Me gusta mucho la región, he ido por algunas rutas y fui a Las Palmas. Hay muchas posibilidades para entrenar en altitud todo el tiempo; donde vivo no es posible”, agregó.