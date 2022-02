U Sergio Arboleda certifica que el fiscal Francisco Barbosa sí cumplió con sus clases como catedrático

En inicios de febrero, en el Reporte Coronell se conocieron las denuncias del exfiscal ad hoc Leonardo Espinosa sobre una nómina paralela en la Universidad Sergio Arboleda que involucra, dentro de otros funcionarios, al fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, quien tuvo un contrato de catedrático mientras era consejero presidencial desde el 12 de marzo de 2019 hasta el 7 de febrero de 2020.

Según la denuncia, el fiscal Barbosa solo fue dos veces a la universidad y no a dictar una clase propiamente dicha, si no a sostener charlas con estudiantes: fueron dos conferencias y no una clase regular.

Vea aquí Centro Democrático hace dura advertencia a militantes que apoyan a candidata del MIRA

La Universidad Sergio Arboleda publicó este lunes un documento que será entregado al Ministerio de Educación donde respalda al fiscal Barbosa y certifica que, contrario a lo dicho por Espinosa, Barbosa sí asistió a todas las clases y cumplió a cabalidad con su contrato en la Universidad Sergio Arboleda como catedrático.

#NoticiaW I La @USergioArboleda aclaró que el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, cumplió a cabalidad con su contrato como catedrático en los años 2019 y 2020. → https://t.co/AMNglsACd7 pic.twitter.com/xBwA30aP5m — W Radio Colombia (@WRadioColombia) February 7, 2022

Mientras tanto, la dirección de Inspección Vigilancia y Control del ministerio de Educación continuará con la investigación de la nómina paralela y los supuestos malos manejos.