Centro Democrático hace dura advertencia a militantes que apoyan a candidata del MIRA

Hoy se metieron En Kamila de 11 Varas varios militantes del Centro Democrático que viven en el exterior.

Hace unos días hablamos de una directiva de la veedora del partido donde les pedía a los directivos, congresistas, concejales, diputados, y hasta a la militancia, no apoyar a candidatos al Congreso de otras corrientes políticas o, de lo contrario, incurrirían en una doble militancia y podrían ser expulsados.

Pues algunos militantes que viven en Estados Unidos, y que no tienen cargos o algo por el estilo, ya recibieron una dura advertencia por apoyar a la candidata del partido cristiano MIRA, Catalina Bahamón, quien está nacionalizada en España.

Y es que muchos militantes quieren que ella sea la representante por los colombianos en el exterior y no Juan David Vélez, quien es vocero del Centro Democrático y aspira a repetir curul. Algunos no quieren a este congresista y dicen que busca atornillarse en el puesto.

Así que la advertencia se las hizo la veedora nacional del partido, Mery Becerra, a través de una comunicación personalizada, con nombre propio, en la que dice lo siguiente: respetado o respetada militante, la Veeduría Nacional ha tenido conocimiento, a través de quejas, de que usted estaría difundiendo en sus redes sociales invitaciones a los uribistas del Centro Democrático en el exterior para generar apoyo a la campaña de Catalina Bahamón como candidata a la Cámara de Representantes por el Partido MIRA, lo que se evidenciaría en la siguiente imagen”, y ahí adjunta pantallazos de un chat.

Y continúa diciendo lo siguiente: “como militante del partido Centro Democrático debe abstenerse de incurrir en conductas que puedan generar doble militancia, como sería el hacer uso de sus redes sociales para promover campañas de un candidato de otra colectividad política diferente a la nuestra. Reiteramos que debe abstenerse de continuar con estas prácticas, so pena de que el partido aplique las sanciones disciplinarias contempladas en la ley y en nuestras normas estatutarias”.

Por último, hace una invitación a dar ejemplo de unidad de partido y a tener disciplina política.

Esto no cayó bien en los militantes porque aseguran que no tienen cargos directivos en el Centro Democrático, no están aspirando a algún cargo público y recuerdan que el voto es secreto y voluntario.

Sin embargo, la veedora nos planteó esta pregunta: ¿para qué están en un partido si no quieren cumplir directrices?