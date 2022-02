Un día como hoy, hace 53 años, se marcó uno de los hitos determinantes de la historia de la música y la cultura de masas

Un día como hoy, 9 de febrero de 1964, un grupo de escarabajos invadió Estados Unidos y después el mundo entero. Ed Sullivan presentaba a cuatro jóvenes de 22 años, en promedio, que habían publicado un par de discos en el Reino Unido, entre ellos Please, please me con canciones como Twist and shout, o Love me do, y que llegaban a Norteamérica con la esperanza de conquistar ese mercado. La ovación de los asistentes en los estudios de la CBS ese domingo en la noche anticipaba que el objetivo se había cumplido.

Los Beatles se presentaban en el show de Ed Sullivan. Este es un hito W por excelencia.

Lo que ocurrió ese día y sus consecuencias para la cultura mundial se ha contado en documentales, películas, artículos de prensa, programas de chismes y hasta en obituarios.

Ese día las calles de Estados Unidos quedaron vacías, los índices de delincuencia se redujeron casi a cero. El Show de Ed Sullivan tuvo una audiencia superior a los 73 millones de espectadores, más de 24 millones de familias estaban sentadas frente al televisor y por lo menos otras 5 mil personas estaban agolpadas a la salida del estudio en la calle 53 oeste de Brodway.

Sabiendo lo que tenía en las manos esa noche, Ed Sullivan le pidió a los Beatles que arrancaran con canciones suaves para no exacerbar los ánimos de las jovencitas más de lo médicamente recomendable, interrumpió el show para leer un telegrama enviado por Elvis Presley deseándoles suerte en el show y le pidió a la producción del programa hacer primeros planos a las caras de los músicos para destacar su apariencia. Cuando pusieron en pantalla a John Lennon apareció un mensaje que decía “Lo sentimos, chicas, está casado”.

Esa noche arrancó la Beatlemanía mundial y lo que se ha conocido como la invasión británica; el cuarteto de Liverpool le abrió el camino a bandas como los Rolling Stones, The Who, The kinks, haciendo del rock inglés un fenómeno global. Un estuche doble recoge los cuatro programas que realizaron los Beatles con Ed Sullivan entre 1964 y 1965.