“La Federación Colombiana no quiere invertir en la preparación de los árbitros”: José Borda

América de Cali e Independiente Santa Fe igualaron 2 a 2 en el juego correspondiente a la fecha 5 de la Liga Colombiana. En dicho encuentro, se presentaron situaciones arbitrales con alta polémica que analizó en Peláez de Francisco en La W el experto, José Borda.

Una de las situaciones que causó más polémica, fue al final del encuentro, cuando en un saque de arco del portero Diego Novoa, el futbolista de Santa Fe, José Ortiz, obstruyó y el balón terminó entrando tras el rebote en su espalda.

“La ley 12 indica y dice que cuando un jugador obstruye o no permite que el portero ponga el balón en juego, debe sancionar tiro libre directo y castigar la infracción. Eso fue lo que hizo Ortiz, se le atravesó a Novoa y el balón terminó entrando”, aseguró el analista.

“Hay un jugador que va a tocarle el pecho e interferir a Novoa, si el árbitro pita ahí falta, las faltas dan para tiro libre directo. Él lo que pita es lo que pasa después cuando quiere poner el balón en juego que le pega a Ortiz, el que se atraviesa. Esa interferencia es sancionada con tiro libre indirecto”, agregó.

Respecto al penal que cometió el arquero de Santa Fe, Leandro Castellanos, dijo: “Si, fue una jugada de Coniglio. En el momento que viene el balón, tiene el brazo en posición antinatural. Si el árbitro no ve esa acción, el VAR debería llamar y aún así no lo hizo. Con el panel de Catellanos, el VAR lo llamó para una revisión de una mano no sancionable, ni revisable. No hay coherencia en el VAR y el árbitro”.

Finalmente, se refirió a la preparación que tienen los árbitros respecto al VAR y el poco apoyo que tienen de la Federación Colombiana de Fútbol.

“Nombraron a 32 árbitros nuevos como VAR en un mes. Los árbitros no tienen donde practicar, tiene que practicar en los partidos. En todas las ligas grandes, los árbitros hacen sus pruebas y toman experiencia, acá no. La FCF no quiere invertir en eso de la preparación”, concluyó.