Nunca debió haber sucedido: Rodrigo Londoño sobre atentado a El Nogal

El presidente del partido Comunes, Rodrigo Londoño, pidió perdón por el atentado al Club El Nogal perpetrado por la extinta guerrilla de las Farc. Lo anterior en medio de un evento de conmemoración de los 19 años de ese ataque armado que dejó 36 muertos y más de 100 heridos.

De acuerdo con Londoño, en el pasado “Timochenko”, ese acto terrorista nunca debió ocurrir y les generó vergüenza.

“Para uno desde el punto de vista personal pero también como representante y como último jefe de las desaparecidas Farc también es duro venir a responder por algo que, y estoy completamente convencido, nunca debió haber sucedido”, señaló.

Por su parte, la víctima directa del atentado Bertha Fríes, quien fue una de las organizadoras del evento, señaló que por mucho tiempo “odió a las Farc” y no entendió nunca ni entenderá por qué lo hicieron. Según Fríes la caída de una pared encima le generó traumas profundos. “En ese proceso de odio, no podía ni peinarme, no podía ni comer”, señaló.